Devlet Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin siyasi kriz yıllarını geride bıraktığını belirterek ''Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır.'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"KOALİSYON HÜKÜMETLERİNDEN NE İZ NE DE ESER KALMIŞTIR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönem hayallari suya düşmüştür. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur.

'TÜRK MİLLETİ ZİLLETİN DEFTERİNİ DÜRMÜŞTÜR'

Terör örgütleriyle yol yürüyenler akıntıya karşı devamlı kürek çekmiş, ne var ki sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır. Türk milleti zilletin defterini dürmüştür.''