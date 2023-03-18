Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, İİT’den Kıbrıslı Türkler için destek istedi

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Kıbrıslı Türklerin iradesine saygı gösterilmesi ve uygulanan insanlık dışı tecridin sona erdirilmesi için destek istedi.

Bozay, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) çalışmalarına ve karşılaşılan zorluklara ortak müdahale vizyonuna desteğini sürdüreceğini söyledi.

Bozay, Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatan Bozay, "Bu vesileyle, depremlerin ardından Türkiye ile sıkı bir dayanışma sergileyen üye devletlere derin memnuniyetimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Bizlerle dayanışma ve desteklerini vurgulayan tüm delegasyona da minnettarım." dedi.

-Kıbrıs

Müslüman dünyanın şu anda birçok sorun ile karşı karşıya olduğunu ve uygun adımların atılması gerektiğini vurgulayan Bozay, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'taki Müslüman Türkler ambargo ve uluslararası izolasyon altında yaşıyor. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik her türlü müzakere süreci ancak bu gerçekliğe dayandığı takdirde başarılı olabilir. Geçmişteki hatalardan ders alan Kıbrıs Türkleri, haklı olarak egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin yeniden teyit edilmesini talep ediyor. Bunlar, onların doğuştan gelen hakları. Müslüman Kıbrıs Türklerinin iradesine saygı gösterilmesi ve onlara uygulanan insanlık dışı tecridin sona erdirilmesi için tüm kardeş İİT üyesi ülkelerin desteğini bekliyoruz."

- Bozay'dan Filistin ve Batı Trakya vurgusu

Bozay, Batı Trakya'daki Türk Müslüman topluluğa yönelik muameleye de dikkati çekerek, "(Batı Trakyalıların) Etnik kimlikleri, dini ve kültürel haklarına Yunan makamları tarafından gerektiği gibi saygı gösterilmesini sağlamak için, İİT'nin katılımı gereklidir." diye konuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun da sürdürülebilir olmadığının ve her geçen gün daha da istikrarsız bir hale geldiğinin altını çizen Bozay, "Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, zorla tahliyeler, yıkımlar, Mescid-i Aksa'da provokasyonlar, Filistinli sivillere yönelik güç kullanımı, yerleşimci şiddeti, Kudüs'ün demografik, tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesi girişimlerinin tümü sürüyor ve İsrail'in bu kabul edilemez tek taraflı eylemlerini reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Terörle mücadelede tam bir dayanışma bekliyoruz"

Bozay, Suriye'de de yeniden inşanın ve siyasi istikrarın son derece önemli olduğunu, diğer taraftan PKK/YPG'nin tehdidinin de göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "Terörle mücadelede kararlıyız ve bu konuda hepinizden tam bir dayanışma bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Libya'da, özgür, adil ve güvenilir bir seçimin vaktinin geldiğine dikkati çeken Bozay, BM'nin bu yöndeki adımlarını desteklediklerini söyledi.

Bozay, şu anda dünyadaki önemli konulardan birinin de Ukrayna savaşı ve buna bağlı olarak gıda ve enerji güvenliği olduğuna işaret ederek, "Türkiye, tahıl anlaşmasında olduğu gibi bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

- "Afganistan'ı görmezden gelmemeliyiz"

Halihazırda geniş etkisi ve potansiyel yansımalarıyla Ukrayna savaşının bölgedeki en büyük güvenlik ve insani krizlerden biri olduğunu dile getiren Bozay, şu uyarılarda bulundu:

"Dünya geneli ve Müslüman ülkeler bu acil meselelerle meşgul olsalar bile, Afganistan'ı görmezden gelmemeliyiz. Hepimiz Afgan halkına insani yardım yapmaya devam ederken, Afganistan'da siyasi kapsayıcılık ve insan haklarına saygı konusunda tutarlı ve birlikte mesajlar vermeliyiz. Güç kullanımı, diyalog ve diplomasi ortak zeminini daraltan bir şiddet sarmalı yaratıyor."

Bozay, Afrika'daki güvenlik sorunlarının çözümünün de yine Afrika'da olduğuna işaret ederek, "Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi ve Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak arabuluculuk ve kolaylaştırma alanındaki deneyimlerini Afrika ile paylaşmaya ve bu alanlardaki kapasite geliştirme çabalarını desteklemeye devam edecektir." dedi.

- Arakanlı Müslümanlar ve Uygur Türkleri

Arakanlı Müslümanların müşkül durumunun ve Cammu Keşmir'deki durumun diğer adaletsizlikler olduğunu vurgulayan Bozay, "İİT, üye olmayan ülkelerdeki tüm Müslümanların haklarını güvence altına almak amacıyla bu konulardaki temaslarını artırmalıdır. Bu bağlamda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların dini özgürlüklerinin ve kültürel kimliklerinin korunması da gündemimizin üst sıralarında yer almalıdır." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin Dışişleri Bakanları Konseyinin 51. toplantısına ev sahipliği yapma teklifine destek talep eden Bozay, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye İİT'nin eylemlerine ve karşılaştığımız zorluklara ortak müdahale vizyonuna desteğini sürdürecektir." şeklinde konuştu.