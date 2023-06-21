Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Londra'da ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

"2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Fidan ve Blinken, ilk kez gerçekleştirdikleri baş başa görüşme öncesi Türk ve Amerikan basınına konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya verilen desteği göstermek amacıyla bugün Londra'da bulunduklarını belirtti.



Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor." dedi.



Bakan Fidan, şöyle devam etti:



"Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİ DERİN VE ZENGİN"



Blinken de Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Fidan'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ülkesi ve Türkiye'nin en temel konularda birlikte yaptığı çok şeyin olduğunun altını çizen Blinken, şunları söyledi:"Konuşacak çok şeyimiz var. Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin. Dediğim gibi, (bu ilişki) zamanımızın en önemli meselelerinin birçoğuna ilişkin. Birçok önemli konuyla ilgili. Dolayısıyla, burada Londra'da sizinle biraz zaman geçirme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim."Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Fidan ve Blinken'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki durum, Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya'daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alındı.