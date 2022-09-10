Diyarbakır'da 1 milyon 830 bin kök kenevir ele geçirildi

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1 milyon 830 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 270 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor”.

Bu kapsamda operasyonların 29'uncu gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında tespit edilen 65 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 1 milyon 493 bin kök kenevir, 337 bin kök skunk, 54 kilogram toz esrar, 216 kilogram kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.