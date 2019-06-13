Doğu Akdeniz, Türkiye Bakanlar Kurulu'nunda gündemindeydi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Kalın, açıklamsında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Bakanlar Kurulu’nun gündemindeydi. Türkiye kendi güvenliğini sağlarken Akdeniz ülkelerinin güvenliğini ayrı tutmamaktadır. Kıbrıs Rum Kesimi’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etme çalışmalarını reddediyoruz. Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"