Dönmez: "Doğu Akdeniz'de işbirliğine açığız"

CNN Türk’e konuşan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin devam edeceğine vurgu yaparak, “bizim başkasının toprağında gözümüz yok, biz KKTC’nin vermiş olduğu ruhsat alanında, kendi kıta sahamızda çalışma yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Dönmez, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerine devam etme kararlılığı içinde olduklarını kaydederek, “biz doğu Akdeniz’de bütün taraflarla iş birliğine açığız” dedi.

“Bizim ne başkasının toprağında ne de doğal kaynaklarında gözümüz var” şeklinde konuşan Bakan Dönmez çalışmaları birilerini kızdırmak ya da mutlu etmek için yapmadıklarını kaydetti.

Dönmez, “Doğu Akdeniz’de 5-6 yıldır sismik çalışmalarımızı yapıyorduk. Doğal gaz var mı, yok mu anlamak için sondaj yapmak gerekiyor. 2 gemimizi bunun için gönderdik. Yavuz sondaj gemimiz sondajını tamamladı, böylece Karpaz bölgesinde ilk sondajımızı yapmış olduk. Sondajlarına devam ediyor” dedi.

Fatih Dönmez, bugüne kadar Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarına hep sahip çıktığını, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz doğal gaz var demek için erken olduğunu, şu anda biyopsi aşamasında olduklarını kaydeden Dönmez, değerlendirmelerin devam ettiğini ancak ‘ümitli’ olduklarını belirtti.