Dönmez: "Libya mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret etti.

Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştiren Bakan Dönmez, Yavuz gemisinde görevli sondaj mühendisi Evren Bektaş'tan geminin lokasyonu ve çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Dönmez'e, çalışmaların devam ettiğini belirten Bektaş, "Akdeniz Güzelyurt-1 lokasyonunda yaklaşık 83 gündür operasyonumuzu sürdürüyoruz. Şu anda 5 bin 675 metreye sondajımızı yaptık. Şu anda aldığımız veriler işleniyor ve daha sonra değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Dönmez, daha sonra Fatih sondaj gemisine bağlanarak gemide görevli sondaj mühendisi Fatih Ural'la görüştü. Fatih sondaj gemisinin çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Ural, "Magosa-1 kuyusu lokasyonunda 46'ncı günümüz. 4 bin 40 metrede sondajımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bilimsel çalışmalarla hidrokarbon rezervlerine ulaşacağız"

Canlı bağlantı sonrası Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dönmez, gemilerde görev yapan ekiplerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını dile getirdi.

Dönmez, herkesin moralinin yerinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. Biz de tüm bilimsel çalışmaları sağlıklı bir şekilde yerine getirmek suretiyle hedeflediğimiz hidrokarbon rezervlerine ulaşacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız' diyoruz. Olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarının gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın haklarının sonuna kadar arkasında olduğumuzu, arayacağımızı ve koruyacağımızı ifade etmiştik. Nitekim bu çalışmalar onu gösteriyor. Bir gecikme olmaksızın kararlılıkla sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Libya'yla yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı bir yıl diliyorum."

"8 Ocak'ta TürkAkım'ın açılışını yapacağız"

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, her sene yeni yıla enerji sektöründe çalışanlarla girdiklerini, bu sene de Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisinde çalışanlarla birlikte girmeyi arzu ettikleri söyledi.

Dönmez, söz konusu tesisin yaklaşık 13 yıldır işletmede olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz günlerde buranın kapasite genişleme ihalesini gerçekleştirdik. Firmayla sözleşme de imzalandı. Buradaki depolama kapasitemizi 2,8 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkartmış olacağız. Geri üretim kapasitesi de günlük olarak 25 milyondan 75 milyon metreküpe çıkmış olacak. Bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde Tuz Gölü'ndeki yer altı doğal gaz depolama tesisinin ikinci kısmının da temelini atmıştık. Burasıyla birlikte orayı da tamamladığımızda 2023'e 10 milyar metreküplük bir depolama kapasitesiyle girmiş olacağız. Hedefimiz, ulusal tüketimin en az yüzde 20'sini depolamaktı. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Görevleri başındaki enerji sektörü çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız yeni yılı kutlamaya hazırlanırken karanlıkta ve soğukta kalmaması için kamu ve özel sektörümüzden yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında. Bunlardan yaklaşık 2 bin 500 kişi doğal gaz hizmetini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza iletilmesi için çalışıyor. 10 bin 500 civarında da elektrik sektöründe çalışan kardeşlerimiz var."

Dönmez, 2019'un enerji ve tabii kaynaklar açısından başarılı bir yıl olduğunu vurgulayarak, "Kamuoyunun da çok yakından takip ettiği gibi özellikle Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimiz bu yıl içerisinde yoğun bir şekilde devam etti. 3 sondajımızı tamamladık, 2 sondajımız da devam ediyor. Filomuza kattığımız Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle bu çalışmaları yaptık." dedi.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nı (TANAP) tamamlayıp Avrupa'ya bağladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta, 8 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in nezaretinde TürkAkım'ın açılışını yapacağız. Geçtiğimiz yıl TürkAkım'ın deniz tarafındaki yapım çalışmaları tamamlanmıştı. Karada devam eden iki boru hattı vardı. Onu da tamamladık. Boru hatlarından bir tanesi Türkiye'nin ulusal iletim sistemine bağlı olacak. Yaklaşık 16 milyar metreküp kapasiteli bir boru hattı. Diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan ve Bulgaristan üzerinden de Avrupa'ya gidecek olan 'TürkAkım 2' diye adlandırdığımız diğer proje."

Dönmez, Maden Tetkik Arama'nın (MTA) bu yıl 1 milyon metre sondaj hedefini yakaladığına değinerek, "Bunun anlamı şu, artık ülkemizde yerin altında ne var ne yok bilmek istiyoruz. Havadan jeofizik görüntüleme çalışmamızı tamamlamıştık. Onların değerlendirmeleri devam ediyor ve sondaj lokasyonlarını da yine bu çalışmaların neticesinde elde ediyoruz." dedi.

Doğal gaz ve petrol aramalarını sadece denizlerde değil karada da yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Bu sene Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yaklaşık 130 ila 140 arasında kuyu açılışı yaptı. Önemli bir üretim artışı sağladı. Üretim yıllık ortalama 50 bin varil güne ulaşmış durumda. Bu da son yılda TPAO'nun ulaştığı en yüksek üretim seviyesi olarak kayıtlara geçmiş oldu." değerlendirmesin bulundu.