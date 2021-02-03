Dönmez: "Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek"

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Türkiye’nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağını vurgulayarak ilk hedefin Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Enerji alanında 2020 Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek. Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı. 'Ülkemizin ilk sondaj gemisi Fatih çalışmalara başlayacak.' dediğimizde, ilk önce 'Arayamazsınız.' dediler. Aradık. Sonra da 'Bulamazsınız.' dediler. Elhamdülillah bulduk. Şimdi de 'Bulduğunuz gazı çıkaramazsınız.' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bizim arkamızda milletimiz var, Bilecik var, Söğüt var, milletimizin duaları var. Türkiye'nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah'ın izniyle."