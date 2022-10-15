Dönmez ve Soylu, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesi’nde açıklamalarda bulundu.

TK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölgeye gelen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, gazetecilere, olayın saat 18.15 civarında meydana geldiğini, patlamanın akabinde gerek bölgedeki gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Türkiye'de bu konuda yetkin olan tüm arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığını aktaran Soylu, "Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız ve bu konuya vakıf olan bütün arkadaşlarımız, çalışmalarını burada sürdürüyor. Vali Hanım, olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya nezaret ediyor." diye konuştu.

Soylu, 2 ambulans uçağın Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Arama kurtarma yapan ekiplerimizin ve tahlisiye yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada, onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız farklı bilgilere itibar etmesinler"

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi.

Soylu, kurtarma çalışmaları devam ederken de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, patlamanın ardından vali başta olmak üzere, üst düzey yöneticilerin bölgeye geldiklerini ifade etti.

Ülkeye, Bartın'a ve madencilere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Soylu, patlamanın yaşandığı anı da kapsayan vardiyada 110 madencinin çalıştığını, kritik noktada ise 49 madencinin bulunduğu bilgisini daha önce paylaştıklarını dile getirdi.

Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:

Hayatını kaybeden madencilerin isimleri belli oldu

"110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'da Şehir Hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastaneye gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda olduğunu değerlendirdiğimiz ve arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var."

Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı.

Şehit madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.

Arama çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sağlık bakan yardımcısı, grup başkan vekili, MHP genel başkan yardımcısı ve vali ile nezaret ettiklerini kaydeden Soylu, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Allah'tan bir daha bu tip olaylara karşı karşıya bırakmamasını diledi.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber beklediklerini söyledi.

Bakan Dönmez: İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı işçilere acil şifalar diledi.

Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."

Dönmez daha sonra yaptığı açıklamada da "Yaralı olarak kurtarılanlar hastanelere sevk edilmiş, diğer arkadaşlarımızın da kurtarılması için çalışmalar süratle başlamıştı. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimiz de diğer arama kurtarma ekipleri de Amasra Müessesesine gelmek suretiyle çalışmalara aktif olarak destek vermişlerdir." diye konuştu.

Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer arama kurtarma faaliyetlerden oldukça farklı. Gerek TTK gerek kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmedeki maden ocağında, aramalar hala devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar."

"15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz"

Arama çalışmasına katılan ekiplerin güvenli şekilde faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini anlatan Dönmez, "O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumundayız. Tüm yetkili arkadaşlarımız aşağıda maden ocağında bu çalışmaları yürütüyor. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, bir gazetecinin madende bulunan 15 işçinin yerlerinin tespit edilip edilmediğine ilişkin sorusu üzerine, "15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz. Patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli, yerlerini biliyoruz. 10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük yangın değil. Güvenli şekilde oraya girmek için yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmı göçükler var. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.