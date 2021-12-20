Dünya Gençlik Konseyi’den Girişimcilik Ödül töreni yapıldı

Dünya Gençlik Konseyi 2. Gençliğe Katkı ve Girişimcilik ödül töreni yapıldı.

Gençliğe katkı sunanlara ödüller verilirken gece de bir çok ünlü sanatçılar sahne aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde gerçekleşen Dünya Gençlik Konseyi 2. Gençliğe Katkı ve Girişimcilik ödül töreninin sunuculuğunu eski manken Selim Evcil gerçekleştirdi .

Gecede konuklara Dünya Gençlik Konseyinin yurt içi ve yurt dışındaki yapılan faaliyetleri ile okullarda mesleki eğitim ve aile bağları ilgili seminer ve orginasazyon tanıtımı slayt gösterisi yapıldı.

Geceye katılan siyaset ,iş ,sanat, spor eğitim kurumları, basın medya temsilcileri tanıtımını yapıldı.

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep

2015 yılı 2021 yılları arasında yapılan faaliyetleri anlatırken şunları söyledi . ” İş, eğitim öğrenim ve aile bağları ilgili yapılan seminer ve etkinlikler olarak gençleri sosyal yaşam ekonomik sıkıntılar nedeniyle ile Güneydoğu’dan çok fazla göçle gençlerin ailelerine terketmeleri sebebiyle büyük şehirlede para kazanmak için gelip gerekli eğitimlerini almadan hayata başlamalarında sıkıntılar yaşıyorlar. ve gelecekleri de adli sicil kayıtlarında suçu oranının kabardığı ve bunun ilgili yapılan araştırmada 22 milyonluk ülke genelinde gençliğin işsizlik oranın çok yüksek olması nedeni ile gençlerin ailelerinde koptuğunu buda daha fazla başı boş kendi başına yaşama ve suç örgütlerine gençlerimiz kaptırılmasını önüne geçmek amaçlı yapılan seminer konferansları çok önemli olması nedeni ile yapılan güneydogu gezilerinde yapılan incelemerde gençlerin aileri daha çok sevgi ağnın daha verim olması sahip çıkmaları gerektiği dünya gençlik konseyi olarak bu işin peşinde olduğumuzu herkes bilsin ” dedi .

Geceye katılan ve Dünya Gençlik Konseyi ile iş birliği yapan okullar Selahattin Eyyubi Anadolu Meslek Turizm Lisesi Müdürü iskender Turan , Yardımcısı Sevim Karabekmez , Biruni Üniveresitesi Rektörü Adnan Yüksel’e ve kaleten İdari İşler Müdürü Adem Çirkin , Siverek Gürakar Ortaokulu Müdürü Sıdıka Turhan’a eğitim ve mesleki kurslar için teşekkür edildi .

Geceye çok sayıda STK ve dernek başkanları katıldı

Geceye İstanbulu Sevenler Derneği Başkanı Sabri Genç , İstanbul Şehit Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Sulu ,Türk Kadın ve Güç Derneği Başkanı Fatma Duman , Milli yüzücü Dilek Gerez, Modacı Deniz Albayrak ,OKS Model Ajans Sahibi Oksana Kuznetsova

, Fashion Desinger Stylig Burçin Alaz, , Bonne vie’den Hakan Solaker, , Hantek Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Karakaş , Epilaydi Kişisel Bakım Sahibi Nuriye Hagi Atak, Clka Şirketi sahibi Hayrettin Çelik ve Şifa Niyetine Tiyatrosu katıldı .

Ödül gecesine yıldız yağmuru

2. Gençliğe Katkı ve Girişimcilik ödül töreninde ünlü sanatçılar Ozan Orhon , Nur Ertürk, Yönetmen Bestekar Sanatçı Veysi Akkaya , Surkentli Mehmet ,Zorbey, Anıl Alan , Güftekar Seslendirme Sanatçısı Mihrinaz Ferhan Arduç ,Sadegül Sayın, Bağlama üstadı Mehmet Akkaya şarkı ve türküleri ile geceye renk kattılar.

Medya ödül töreninde buluştu

Geceye destek olan radyo televizyon ve basın medya kuruluşları ise istanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert, Ulusal Radro Genel Yayın Yönetmeni Ugur Atis ,Radyo Duble Kadir Balık , Aktüel Gazetesi Köşe yazarı Ümit Karaman ,Aktuel Gazate imtiyaz sahibi Osman İslam , Şanlıurfa Olay Gazete TV sahibi Celal Çiftçi, Urfaçağdaş Gazatesi sahibi Aziz Budak ,

Gazeteci – yazar Şükrü Dolaş,Bakırköy’den Haber imtiyaz sahibi Ayson Karabağ ,Tv 8 muhabiri Müge Yücetürk, Gazateci – Yazar Osman Köse, Haber 34 Salim Zorba, Kalem Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karakaş, Takvim gazetesi köşe yazarı Ufuk Özcan ,Sözcü Gazetesi Sibel Gülersöyler, Takvim Magazin Doğan Savaş , Sabah Gazetesi Gökhan Gökduman, magazim muhabiri Akif Duman, Çekiç Medya Levent Çekiç , Magazin Bestlife Cenk İçten konuklar arasında yer aldı.