Dünya liderlerinin eşleri Japonya'da bir araya geldi! Emine Erdoğan da oradaydı

Bu yıl Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen dünyanın en güçlü 20 ülkesinin bir araya geldiği G-20 zirvesi başladı. Japonya'ya gelen G-20 üyesi ülke liderlerinin eşlerini, Japonya Başbakanı'nın eşi Akie Abe karşıladı. Adeta bir şıklık yarışının yaşandığı buluşmada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da vardı.

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Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya gelen G20 liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe tarafından karşılandı.

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Liderler G20 Liderler Zirvesi için toplanırken, eşler Kyoto gezisine çıktı.

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Ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ve Zen bahçesini gezdi.

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Akie Abe eşliğinde küçük bir gezintiye çıkan lider eşleri arasında adeta şıklık yarışı yaşandı.

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G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam ederken, eşi Emine Erdoğan da lider eşlerinin katıldığı Kyoto gezisinde yer alan lider eşleri arasındaydı.

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İşte oldukça sıcak görüntülere sahne olan Japonya gezisinden kareler...

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