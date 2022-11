Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

18 artçı deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır." denildi.

AFAD Başkanı Sezer, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Düzce'de meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulunan Şentop şunları kaydetti:

"Düzce'de meydana gelen depremi İstanbul ve Ankara gibi çevre illerde de hissettik. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabıhak ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

Sakarya ve Düzce'de eğitim öğretime bir gün ara

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, "Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Vali Atay, AA muhabirine yaptığı açıklama, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

İhbarları değerlendirdiklerini aktaran Atay, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu. Bunun haricinde olumsuz bir durum söz konusu değil. Yıkılan bir ahır var, çatlamalar olan binalar var." diye konuştu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Vali Kaldırım, AA muhabirine, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sağlık Bakanı Koca: Yaralı sayısı 35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depremine ilişkin "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Deprem İstanbul'da da hissedildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen Düzce Gölyaka merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibarıyla ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Herhangi bir can kaybımız yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.

Soylu, saat 04.08'de meydana gelen ve merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD Başkanlığına geçerek koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı, ardından incelemelerde bulunmak üzere helikopterle depremin meydana geldiği Düzce'ye hareket etti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Büyük hasar ve bina çökmesi ihbarı söz konusu değil." dedi.

Bakan Soylu, "Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle de görüşürken illeriyle ilgili bilgileri aldılar." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. (Düzce) Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor." dedi.

Bakan Murat Kurum'dan depreme ilişkin açıklama: Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Düzce'deki depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Altun, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, "Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

"Çok şiddetli hissettiğimiz depremdi"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Çok şiddetli hissettiğimiz depremdi. Binaların sıvasında, bacasında birtakım hasarlar olabilir. Bu yönde bize ulaşan kesin bilgiler yok." dedi.

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki devlet ve üniversite hastanelerinde büyük hareketlilik olmadığını söyledi.

Henüz havanın aydınlanmadığını dile getiren Özlü, kendilerine ulaşan haberlere göre ölüm hadisesinin yaşanmadığını, korku ve panikten kaynaklı yaralanmaların olduğunu bildirdi.

Çok şiddetli hissettikleri bir deprem olduğunu vurgulayan Özlü şunları kaydetti:

"İnsanların şiddetle hissedilen bir depremde panik halinde olmaları çok doğal. Düzceliler depreme karşı bilinçli insanlardır. 1999 depreminin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçti. Bu süre içerisinde Düzce'de uyguladığımız tedbirlerle Düzce'nin konut stoku yüzde 80 oranında yeni ve bütün uygulamalarımızda, verdiğimiz ruhsatlarda deprem yönetmeliklerini titiz şekilde uyguluyoruz. Düzce'de yatay mimariyi esas alıyoruz ve zemin artı dördün üzerinde bir yapılaşmaya izin vermiyoruz."

Özlü, şu ana kadar gelen haberlerde çok kötü bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "Kısmen çatlaklıklar olabilir çünkü çok şiddetliydi. Çok şiddetli hissettiğimiz bir depremdi. Binaların sıvasında, bacasında birtakım hasarlar olabilir. Bu yönde bize ulaşan kesin bilgiler yok." dedi.

Elektrik kesintilerine de değinen Özlü, "Sanırım dağıtım şirketinin tedbir amaçlı kesintisi söz konusu. İkincisi insanlar korkuyorlar. Sokaklarda insanlarımız. Henüz hava aydınlanmadı. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler elimize ulaşacak ve bunları sizlerle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

"Eski, deprem görmüş binaların güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da depremle ilgili ilçede can kaybı olmadığını bildirdi.

Mahalleleri gezdiklerini, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Demircan, Kaymakam ve halkla birlikte meydanlarda olduklarını kaydetti.

Kentte 1999'daki depremi yaşamayan, olayın farkında olmayan gençlerde biraz panik havası olduğunu işaret eden Demircan şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın, devletimizin uygulamış olduğu deprem yönetmeliklerine uyması neticesinde binalarımızda can kaybı meydana gelmedi. Eski binaların da deprem görmüş binaların da güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni. Tekrar halkımıza, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bölgemizde, ilçemizde bize intikal eden can kaybının olmaması sevindirici. Ama gün ışıyınca zararlar nedir, devletimizin yetkilileri bunları inceler, biz de ona göre gerekli bilgileri edinmiş oluruz."

Geniş bir alanda hissedildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Bolu ve Sakarya

Bolu'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü. İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.

Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.

Deprem Sakarya'da da şiddetli hissedildi. Depremin ardından kentin büyük bölümünde vatandaşlar dışarı çıktı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.

Kocaeli, Zonguldak ve Bartın

Kocaeli'nin İzmit başta olmak üzere birçok ilçesinde vatandaşlar depremin ardından dışarı çıktı.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda eşi Gürbüz Demirsoy ile bekleyen vatandaşlardan İnci Demirsoy, gazetecilere, deprem sırasında eşinin uyuduğunu belirterek, "Ben ayaktaydım, o anda sallandığımızı hissettim. Sonra eşimin yanına gittim. 'Sallanıyoruz.' dedim, çıktık sonra. Biz 1999 depremini de yaşadık. Evimiz hasar gördü. Hayatımız değişti, onun için travma yarattı ama o korkuyu yaşıyoruz her an." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, şu ana kadar herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Takip ediyoruz ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Merkez üssü Düzce olan ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz daima hazır. Büyükşehir153 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Zonguldak ve Bartın'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü.

Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklarda bekleyişini sürdürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Saat 04.08'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından panik yaşayan Düzce'deki vatandaşlar sokaklara çıktı.

Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.

Depremin merkez üssü Gölyaka'da da sokaklarda hareketlilik hakim.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, Gölyaka Belediyesi önündeki Sosyal Tesisler'de ve parklarda toplandı.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıtıyor.

Vatandaşlar, televizyonlardan depremle ilgili bilgi almaya çalışırken, ekipler kısmi elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay ve AFAD bölgede bekleyişini sürdüren vatandaşlara, yiyecek ve battaniye desteğinde bulunuyor.

Bölgede, panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor. Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, parklarda toplandı. AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıttı.

Türk Kızılay Afet Yönetim Genel Müdürü İbrahim Özer, AA muhabirine, depremin yaşanmasıyla havanın da soğuk olması nedeniyle sokakta bekleyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını söyledi.

Özer, "Sıcak çorba üretimimiz var. Hava soğuk battaniye dağıtımımız var. Diğer bölgelerde de çalışmalarımız olacak. Şu anda bize gelen bilgi de 22 vatandaşımızın yaralandığı yönünde. Yıkımla ilgili bir olumsuzluk yok diye görünüyor. Tabii korku hali var. Az önce tekrar sallandık vatandaşlar da dışarıdalar. Hava aydınlanıncaya kadar bir süreç var şu anda." dedi.

EGM: Muhtemel asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

EGM tarafından yapılan açıklamada, "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık." ifadelerine yer verildi.