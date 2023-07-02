Edebi Çeviri Alanında Regaip Minareci Avusturya Devlet Ödülünü Aldı

Avusturya Sanat, Kültür, Kamu Hizmeti ve Spor Bakanlığı’nın Çeviri Danışma Kurulu, 2022 Avusturya Edebi Çeviri Ödülünü Regaip Minareci’ye verildi.

Bir çok Almanca eseri Türkçeye çeviren, çevirmen Regaip Minareci Avusturya Devlet Ödülü’ne layık görülürken, Minareci; Türkiye’deki okurlara Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi Almanca Dili Coğrafyası’nın edebiyatının değerli eserlerini Türkçe okuma olasılığı sağlamıştır.

Ödül törenine katılan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun resmi sayfasından yaptığı açıklamada; Avusturya Sanat, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından verilen “2022 Yılı Edebi Çeviri Alanında Avusturya Devlet Ödülü’nü” kazanan Sayın Regaip Minareci’yi ve Sayın Theresia Prammer’i tebrik ediyoruz. Özellikle Sayın Regaip Minareci ödülünü alırken çok mutlu olduk. Gurur duyduk! Türkiye’de okurların Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi Alman Dili Coğrafyası’nın edebiyatının değerli eserlerini Türkçe okuyabilmelerini sağlayan değerli çevirmenimize hak ettiği ödülü layık gören Federal Bakanlığa ve ödül törenini düzenleyen #literaturhauswien ‘e teşekkür ederiz. @werner_kogler” ifadelerine yer verdi.