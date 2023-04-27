Ege Bölgesi'nde şiddetli yağış

ge Bölgesi'nde şiddetli yağış etkili oluyor. Balıkesir, Aydın ve İzmir'de sel araçları sürükledi, su baskınları yaşandı.Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen taşkın bazı araç ve evlerde hasara neden oldu.Akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı.



Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, ve bazı araçların sürüklenmesine neden oldu.Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu.



İlçeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri kentte çalışma başlattı.



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu.

AYDIN

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Çevre yolunda iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

İZMİR

İzmir'de etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı.

Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı.