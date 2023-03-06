Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyarete gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan aday belirleme sürecinde ayrılmasının ardından Millet İttifakı cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde, Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmaları yönünde görüş bildirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir formülün konuşulduğu iddia edildi. Bu iddianın dolaşıma girmesinin hemen ardından iki başkan, Akşener’le görüşmek üzere İYİ Parti genel merkezine gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun görüşüldüğü 2 Mart’taki son Altılı Masa toplantısında ortak adayın belirlenmesi hakkındaki bildiriye imza atmış, ancak daha sonra yaptığı sert açıklamada Altılı Masa’dan ayrıldığına işaret eden ifadeler kullanmıştı. Masada 5 lider, Kılıçdaroğlu’nun adaylığında mutabık kalırken İYİ Parti, ‘kazanabilecek aday’ iddiasıyla Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu önermişti.

İYİ Parti dışındaki 5 parti, yaklaşık yarım saat sonra Saadet Partisi genel merkezinde bir araya gelecek ve toplantının sonunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun isminin duyurulacağı belirtiliyor.

İYİ Parti cephesinden gelen son açıklamalara göre Akşener toplantıya katılmayacak.

Ancak kulislerde yeni bir iddia da dolaşıma girdi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısı öncesinde temasların devam ettiğini belirtti. Saymaz, şunları söyledi: "Millet İttifakı’nda dün geceden bu yana liderler arasında temas trafiği sürüyor. Gelecek ve DEVA liderleri, Kılıçdaroğlu ve Akşener’le görüşüyor. Bu sabah Davutoğlu ve Akşener bir daha konuştu. İki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü üzerinde duruluyor."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AKŞENER'LE GÖRÜŞME HAMLESİ

Bu iddianın gündeme geldiği dakikalarda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti genel merkezine gitti. Gazetecilerin “Akşener’le mi görüşeceksiniz?” sorusuna İmamoğlu başını sallayarak 'evet' yanıtı verdi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Sevilay Yılman, İmamoğlu ile Yavaş’ın Akşener’i Saadet Partisi’ndeki Millet İttifakı toplantısına götürmek için İYİ Parti’ye gittiğini söyledi. Yılman, ziyaretin Kılıçdaroğlu’nun onanıyla yapıldığını belirtti.

Aynı yayında Ali Haydar Fırat ise “Kulislerde muhtemelen buradaki görüşme bitmeden diğer toplantı başlamayabilir diye konuşuluyor” dedi.