Ekrem İmamoğlu’ndan “yerel seçim” mesajı

CHP’deki “değişim” tartışmaları gündemdeki yerini korurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin mesaj verdi. “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz.” diyen İmamoğlu, “Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çatalca’da çiftçilere ücretsiz verilecek fideler için dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katıldı.Törende konuşan İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.

“Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz.” diyen İBB Başkanı, “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Bununla yetinmeyeceğiz.” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin.”