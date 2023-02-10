Elbistan'da bir genç depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 102 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binası enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Şahin, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

-Hatay, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan depremzedeler 101 saat sonra kurtarıldı

Depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan anne ve oğluna, 101 saat sonra sağ ulaşıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları kapsamında altı katlı bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi. Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu İhlas Ayaz ile oğlu Yiğit Ayaz'ı, enkazdan 101 saat sonra sağ çıkarmayı başardı.

Hatay’da ayrıca 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, depremden 101 saat sonra Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Diyarbakır'da ise yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 101 saat sonra 28 yaşındaki üniversite öğrencisi sağ çıkarıldı. Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet yürüten Konya Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zişan Kaya'yı (28) 101'inci saatte kurtardı.