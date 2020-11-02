Elif mucizesi: Hayata uzanan o parmağı hiç bırakmadı

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.

Alkışlarla enkazdan çıkarılan küçük Elif ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

Elif'i kurtaran İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarmadan İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik Elif'e nasıl ulaştığını anlattı.

"Hiç kaybolmayan bir ümittir bizimki"

"Bizim ümidimiz hiç kaybolmayan bir ümittir. Biz itfaiyeciler enkaz altındaki her vatandaşa ulaşana kadar, biz ulaşıp sağlıkçılar eks (ölü) diyene kadar ümidimizi kaybetmeyiz" diyen Çelik, babası ile arasında geçen diyoloğu şöyle anlattı:

"Mucizeyi belki de burada görürüz dedim"

"Babası bana ‘Ben her şeye razıyım’ dedi. Ben de babasına Allah'ın mucizesi vardır. Mucizeyi belki de burada görürüz dedim. Sen teslim olma Allah'ım sen bilirsin de dedim. Babası bana farklı anlattı bulunduğu yeri. Ama ben depremin oluş şekline bakarak tecrübeme dayanarak ters yöne gittim."

"Bazası gardrobu arasında buldum"

Çelik Elif'i bulduğu anı ise şöyle dile getirdi: "Bazası gardrobu arasında olacağını düşündüm. Tam da orada Elif'i sırt üstü yatar buldum. Onu kucakladım. Beni görünce parmağımı tuttu. Parmağımı hiç bırakmadı. Sağlık kabinine gidene kadar bırakmadı. O çocuk sonuna kadar yaşamayı hak ediyor. Elif bu saatten sonra İstanbul Büyükşehir'de itfaiyeci abileri var istediği zaman gelebilir. Elif bizim için mucize oldu bize hediye oldu."

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 11:29