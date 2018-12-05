Enflasyon Kasım'da aylık yüzde 1,44 düştü, yıllık yüzde 21,62'ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Kasım'da aylık enflasyon yüzde 1,44 düştü, yıllık enflasyon da yüzde 21,62'ye geriledi. Böylece tüketici fiyat endeksi Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık bazda düşmüş oldu. Aylık enflasyon şampiyonu ise soğan oldu. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre ise tüketici enflasyonu tarafında aylık olarak en çok düşüşün görüldüğü kategori yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu.

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek son 15 yılın rekorunu kırmıştı.

ENFLASYON ŞAMPİYONU SOĞAN

Yıllık olarak çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatında yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 25,66, konutta yüzde 24,76, eğlence ve kültürde yüzde 21,18 yükseliş yaşandı.

Kasım ayında endekste yer alan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK'in seçtiği aylık en fazla artış gösteren ürünlerin başında, bir önceki aya göre fiyatı yüzde 50,58 artan kuru soğan geldi.

Aylık olarak kadın kabanının fiyatı yüzde 18, patatesin yüzde 15, kuru fasulye ile kabağın fiyatı yüzde 13 yükseldi.

ALBAYRAK: DENGELENME ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini söyledi.

Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, enflasyonda yaşanan aylık düşüşün Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koyduğunu belirtti.