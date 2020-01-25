Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı

Türkiye'de Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'den deprem bölgesine 30 kişilik AFAD ve UMKE ekibi gönderildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'den 8 kişilik 2 arama kurtarma timi ve 22 kişilik 3 UMKE ekibinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999'daki depremin acılarını derinden yaşayan Kocaeli'de, Elazığ'daki depremden hemen sonra gelişmelerin yakından takip edildiği ve arama kurtarma ekiplerinin teyakkuz haline geçirildiği belirtildi.

AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı talepleri kapsamında ilk aşamada AFAD İl Müdürlüğünden 8 kişilik 2 arama kurtarma ekibi ile İl Sağlık Müdürlüğünden 22 kişilik 3 UMKE ve 3 de ambulans ekibinin bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, diğer ekiplerin göreve hazır şekilde merkezlerinde konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasının önem taşıdığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların yardımlar için İletişim Başkanlığının AFAD koordinesine vurgu yaparak duyurduğu 0312 2582323 numaralı telefonla irtibat halinde olması, AFAD Başkanlığının resmi kurum hesaplarından yardım sürecinin takip edilerek yapılacak duyurular bağlamında hareket edilmesi, gıda ve beslenmeye yönelik yardımlarla ilgili KIZILAY MAFOM'un 0216 5170800 nolu telefonuyla bağlantı kurularak koordinasyonun tek elden yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir. Bahsedilen konularda bilgi almak isteyenler, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ile 0262 321 52 53 ve 0262 321 10 29 nolu telefonlardan irtibat kurabilir."