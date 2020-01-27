Enkazda kurtarma çalışmaları bitti... Ölü sayısı 41

Türkiye'nin Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

Dün akşam Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında sürdürülen çalışmalarda enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.



İki kişi için devam eden çalışmalarda öğle saatlerinde bir noktaya yoğunlaşıldı. Ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

İlerleyen saatlerde enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla depremde can kaybı sayısı 41'e (Elazığ 37, Malatya 4) yükseldi.

Görevleri sona eren, Türkiye'nin dört bir yanından gelen JAK, AFAD, UMKE, İHH ve itfaiye personeli vedalaşarak helalleşti. ekipler depremde hayatını kaybedenler için Fatiha okudu.