Erbaş: "KKTC ile yeni bir savunma anlaşması imzalanmalı"

Türkiye’de MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada KKTC’de yaşanan füze gerilimi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelere dikkat çekti.

Erbaş, İsrail hava saldırısına pazartesi gecesi karşılık veren Suriye’nin hava savunma sistemlerini s200 füzelerini hedefe kitleyip füze rampalarından otomatik fırlatarak savunmaya geçtiğini anımsatarak, S200 füzelerinden bir tanesinin hedefinden sapması sonucu maksimum menzile ulaşarak KKTC sınırları içerisinde bulunan Takşent- Güngör köyü arasındaki boş alana düştüğünü anımsattı.

“Soydaşlarımızın yaşanan vahim olayda zarar görmemiş olmaması sevindiricidir” diyen Erbaş, Türkiye sınırları gibi KKTC’nin de bulunduğu konum gereği adeta bir barut fıçısı gibi olduğunu söyledi.

Erbaş, bu nedenlerden dolayı teknik incelemeler yapılarak KKTC ile yeni bir savunma anlaşması imzalanmasına ve yeni bir savunma stratejisi hazırlanmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Erbaş konuşmasında ayrıca doğal gaz geriliminin yanında ada üzerinde hiç söz sahibi olmayan Fransa gibi devletlerin de ayrı ayrı ses çıkartmakta olduğuna dikkat çekerek , “Kendilerince kıbrıs’ın kıta sahanlığının bulunduğu akdenizde bir oldu bitti yaratmak istemektedirler” dedi.

Erbaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ada üzerinde söz söyleme hakkı sadece ve sadece garantörler olarak Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yanında adanın yeraltı kaynaklarının tamamında ortak hakka sahip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.”

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 22:15