Erbaş: Meleklerimizi tekrar geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama isimlerini yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada Şampiyon Meleklere değinerek , “Meleklerimizi tekrar geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama isimlerini yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş konuşmasında 6 Şubat depreminde, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 26’sı çocuk 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının da Adıyaman’da hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Genç meleklerimiz voleybol oynamak için Adıyaman’a gelmişlerdi, voleybolcu olmak için mücadele ediyorlardı. Meleklerimizi tekrar geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama isimlerini yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz” diyen Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir holding melekler için kapalı spor salonu yapmayı taahhüt etmiş, biz de Voleybol Federasyonu'na ricada bulunuyoruz: Dünya markası hâline gelen; olimpiyatlarda, dünya kupası ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi gururla temsil eden Kadın Millî Voleybol Takımı ve Erkek Millî Voleybol Takımı'mızı Kıbrıs'a getirelim, ailelerle buluşturalım, yapabiliyorsak buradaki voleybolcu kardeşlerimizle meleklerin anısına bir maç organize edelim.”

- “Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı kabul edilmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet varlığının artık herkesçe kabul edilmesi gerektiğini söyledi. AB’yle birlikte ABD’nin ve Rum-Yunan ortaklığının iki devletli çözüm teklifini kabul etmemesinin Kıbrıs Türklüğü için önemsiz bir ayrıntıdan ibaret olduğuna dikkat çekti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Avrupa Birliği’ne seslenerek "Siz Kıbrıs’ı tanısanız ne olur, tanımasanız ne olur. 130 ülkeden 110 bin öğrencimize uluslararası denklikle ev sahipliği yapıyoruz. 50'ye yakın ülke vatandaşının Kıbrıs’tan Mülk edindiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinin ve dünyanın yükselen bir yıldızı haline gelecektir" dedi.

Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen hafta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a Londra'da bir linç girişiminde bulunulmuştur. Bu, ilk defa başımıza gelen bir şey değildir. Çünkü 2014 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2'nci Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'a da Larnaka'da aynısını yapmaya çalışmışlardır. Linç, katliam bunların kültürlerinde ve genlerinde mevcuttur. Bir yandan 1 Nisan’da kanlı terör örgütü EOKA'nın kurtuluşunu kutluyorsunuz bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımıza linç girişiminde bulunuyorsunuz. Daha önce Muratağa, Atlılar, ve Sandallar köylerinde toplu katliamlarınızı unutmadık; biz bunları unutmadık ama siz bizim verdiğimiz dersleri unuttunuz galiba. Bütün dünya; barışa, huzura, kardeşliğe hasretken kendinize yeni maceralar aramayın.”

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023, 14:09