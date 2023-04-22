Erdoğan: 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası)Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz.

Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.

Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.

Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz.

Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.

Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projenin devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amanos Tünellerinin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır." dedi.

"(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"14 Mayıs seçimlerinde milletimizle zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz.

İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız."