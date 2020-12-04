Erdoğan: "Aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur."

Erdoğan, "Çin'in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 15:28