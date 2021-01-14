Erdoğan aşı yaptırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını söyleyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. (Kovid-19'la mücadele) Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek."

Erdoğan, aşıyla ilgili olumsuz kampanya yürütenlere ilişkin, "Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir." dedi.

Erdoğan, aşı temini konusunda, "3 milyonun arkasından 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız." diye konuştu.