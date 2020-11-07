Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Yılmadık, askerimizle, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik, sonunda kazandık." ifadesini kullandı.

"Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"(Azerbaycan) 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

Bizden zalimler nefret eder, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder."

Erdoğan, "Darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. CHP'nin dediği gibi IMF'den borç alsaydık kimse bize bir şey demezdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bunun bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.