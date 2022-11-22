Erdoğan, "Bu alçak saldırıya cevabımızı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin olarak, “Aralarında çocukların da bulunduğu 6 masumun hayatına mal olan bu alçak saldırıya cevabımızı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik" ifadelerine kullandı.

Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı.

"Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelleme çabaları da her gün yeni tezahürleriyle kesintisiz sürüyor." dedi.

Yaşanan coğrafyanın asırlardır "terör eylemi" kılıfı altında sergilenen ihanetlere maruz kaldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar uzan geniş bir coğrafyada örnekleri görülen bu ihanetlerin bedellerini belki biz de ödedik. Şurası bir gerçek ki asırlardır bu ülkeye, bu millete ihanet edip de sonrasında iflah olan hiç kimse yoktur. Hala kapanmamış hesaplar belki olabilir ama onların görüleceği günler de mutlaka gelecektir. Önceki hafta İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı da mertçe karşımıza çıkmaya yüreği yetmeyenlerin alçakça giriştikleri bir eylem olarak görüyorum. Aralarında çocukların da bulunduğu 6 masumun hayatına mal olan bu alçak saldırıya cevabımızı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvenli hissettiği yerlerde başına yağan bombaları hazmedemeyen terör örgütü, bu defa da sınır bölgelerimizdeki sivil yapıları ve insanları hedef almıştır.

Bu vesileyle Karkamış'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4 yaşında çocuk, 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz rahmetli oldular. İnşallah bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecektir. Ülkemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yönelik saldırıların kaynakları bellidir. Bu bölgedeki teröristlerin her birinin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Aynı şekilde bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Sabrımız, çaresizliğimizden veya kifayetsizliğimizden değildir. Sabrımız bir hukuk devleti olarak diplomasiye, yaptığımız anlaşmalara, ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdendir."