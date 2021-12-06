Erdoğan: "Bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi’ne yapılan saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Larnaka'da, Güney Kıbrıs'ta, maalesef camilerimize yönelik bir operasyon yapıldı. Tabii Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımızın Ömer Bey'in net açıklamaları var. Biz de gerek Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'in yapmış olduğu açıklamayla birlikte aynı şekilde biz de Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz: Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz. Bunun arkasında kimlerin olduğu noktasında da her türlü arayışın içerisindeyiz. 6 tane bizim Güney Kıbrıs'ta camimiz var. Bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir. Biz nasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerine karşı bir güvenceysek, aynı şekilde aynı güvenceyi de onların vermesinin gerektiğini her zaman söylüyorum, yine bu vesileyle söylemiş oluyorum."