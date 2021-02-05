Erdoğan: "Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesindeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler." diye konuştu.
Erdoğan şunları kaydetti:
"Macron, Türkiye oradan (Libya) askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım. Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?"