Erdoğan: Çanakkale Savaşları milletimizin büyük bir kahramanlık destanıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihin en görkemli sayfalarından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlu ve mübarek olmasını diledi.
"Çanakkale geçilmez." sözünü tarihe nakşeden şehitleri rahmet, minnet, tazimle yad ettiğini ifade eden Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum." dedi.
"Çanakkale Savaşları milletimizin kahramanlık destanıdır"
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'de yaşananları, "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer." ifadeleriyle dizelere döktüğünü hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
Gençlere "Çanakkale'yi görmeleri" tavsiyesi
Gittiği her yerde, gençlerle her buluşmasında onlara Çanakkale destanını anlatarak orayı mutlaka görmeleri gerektiğini söylediğini anlatan Erdoğan, her vatan evladının buradaki şehitliklerden, ecdadın ortaya koyduğu fedakarlıklardan çıkaracağı büyük dersler olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın gençlerinin de buraya gelmelerini, atalarını tanımalarını, aramızdaki kardeşliğin köklerine şahit olmalarını arzu ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale'yi evlatlarımıza hakkıyla layıkıyla anlattığımızda hem içimizde hem de kardeşlerimizle milletimiz arasında çok farklı bir muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum. Her şeyden önce, şu içinde bulunduğumuz mekanda Gazi Mustafa Kemal'in komutasında, o kınalı kuzuların çıktığı yolda, tüm haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekanda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Rabb'im bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kahramanları rahmetle anıyorum."
İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirilen 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait olan sancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Savunma Bakanlığı'na devri yapıldı.