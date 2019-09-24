Erdoğan: "Çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı Doğu Akdeniz'de adaletsiz bir siyaset izliyor.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışına önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz.

Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz."