Erdoğan: Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen "Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında "Vefanın, dayanışmanın, milli iradenin şehri, dünyada eşi bulunmayan şehir, başkentlerin başkenti" olarak nitelediği Konya'yı ve Konyalıları selamladı.

Antalya'dan geldiğini ve oradaki mitingde 100 bini aşkın katılımcı olduğunu aktaran Erdoğan, Konya'da da 140 bin katılımcı bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu ne aşktır Yarabbi, bu ne aşk. Demek ki aşkınan koşan. Aşık olursan karşılığını da bulursun." diye konuştu.

Alandaki pankartlardan bazılarını okuyan Erdoğan, "Emri dağdan alanla değil haktan alanla yol yürünür" yazılı pankartı okuyup, "Şimdi bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber bunlar emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Bundan zaten benim hiç şüphem yok. Konya buna gereken dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir." ifadesini kullandı.

"7 benzemez birleşti birbiriyle 7 metre yürünmez hiçbiriyle 7 düvele karşı doğrudan doğru Reis'le başlasın Türkiye Yüzyılı" pankartını da aktaran Erdoğan, Konya ile ilgili bir de şiir okudu.

"Rabbime, bizleri bir kez daha Konya ile kavuşturduğu için hamdediyorum. Rabbime, bizleri 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamdediyorum." diyen Erdoğan, Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yine meydanlara sığmayan, 14 Mayıs'ta yine destan yazmaya hazırlanan, iradesine, istikbaline ve 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkan bir Konya" gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Ahde vefanız için, aşkınız, sevdanız için her birinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Mevla kardeşliğimizi muhafaza eylesin, yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum." dedi.

"Konya'ya da bu yakışır"

"Konya, 14 Mayıs'ta 'durmak yok yola devam' diyor muyuz, 'doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz, 'Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi' diyor muyuz?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "evet" yanıtının ardından Erdoğan, "Selçuklu'nun başkenti Konya'ya da bu yakışır. Sadreddin Konevi gibi Hazreti Mevlana gibi Şems-i Tebrizi gibi toprağını batmayan güneşlerin şereflendirdiği Konya'ya işte bu yakışır. Her bucağında ilmin, irfanın, bilgeliğin boy verdiği, merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya elbette bu yakışır. Rabbim sizlerden razı olsun. Konya'nın 'hayır' dediğinden hayır gelmez. Konya'nın 'evet' dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. İnşallah Konya, Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Belediyelerimiz, muhalefete ders verdi"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta asrın en büyük tabii afetlerinden birinin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremi, Konya'mızda da çok ciddi biçimde hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte belediyelerimizi de hareket geçirdik. Şimdi burada özellikle bir şey söylemek istiyorum, Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin ekiplerini süratle komşu illere sevk ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı, Konya'ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz, gerçekten gurur verici çalışmalara imza attılar. Altyapıdan üstyapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını terazinin bir kefesine koyun, Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer kefesine koyun, hepsinde de Konya çok daha ağır basacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanım özellikle yattı kalktı orayı takip etti. Belediyelerimiz, muhalefete ders verdi, nasıl millete hizmet edilir öğrettiler. Konya, gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi. Buradan şov ve reklam yerine yaraları sarmanın peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Konya halkına da afetzedelerimize şefkatle sahip çıktıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği, gönül birliği içerisinde deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarlarının devamıyla ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa edeceklerini belirterek "Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak." dedi.

Bir taraftan afetin izlerini diğer taraftan da milleti hayallerine kavuşturacak vizyon projelerini devreye almayı sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilerek karaya çıkarılan yerli gazın sevincini milletle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil, konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptıklarını hatırlattı.

Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düştüklerini belirten Erdoğan, bu müjdeleriyle ilgili kararın dün Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.

Erdoğan,"Bay bay Kemal dün Zonguldak'a gitti. Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Zonguldak'ta hemen orada Filyos var. Sakarya doğal gazını biz orada çıkardık bay bay Kemal. Hani çıkmayacaktı, hani nerede diyordunuz? İşte çıktı, doğal gazı yaktık. Vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Söz verirsek yaparız, söz verdik ve yaptık." diye konuştu.

"Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz"

Donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettiklerini, milletin 60 yıldır umutla beklediği yerli elektrikli aracı Togg'un teslimatlarına başladıklarını, Altay Tankı'nın Silahlı Kuvvetlere teslim edildiğini anlatan Erdoğan, dün de milli muharip uçağı KAAN'ı hangardan çıkararak pist başı yaptırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde... Oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor Kandil'de bir tanesi? 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu.' Ne yapacaktık? 'İyi yapıyor musunuz?' diyecektik. Ya sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana 'Güle güle' mi diyeceğiz? Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz.

Varsın bay bay Kemal sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Onun yanında da malum Davutoğlu'su, bebecanı, Karamollaoğlu'su var ve bir de tabii Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, sonra tekrar gelir, tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı ile beraber yürüyoruz."

Alandakilere "Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'a hazırlanıyor muyuz? Ana kademe hazır mıyız? Kadınlarımız kadın kollarımız hazır mıyız? Gençler hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki siz sandıkları patlatacaksınız." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'e 2,5 milyonun üzerinde katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET'in uçuşunu gerçekleştirdiğini, ağır sınıf taarruz helikopteri Atak-2'yi ilk kez havalandırdıklarını, Kızılelma'dan sonra Anka-3 insansız uçağının da ilk yürüyüşünü yaptığını anlattı.

Bunların yanı sıra İMECE uydusunun fırlatılmasından, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adımı attıklarını söyleyen Erdoğan, dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, dün akşam itibarıyla çoğu genç 2,5 milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için canla başla çalıştıklarını, yer altı, yer üstü zenginliklerini milletin istifadesine sunmanın derdinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerimizi bunun için aldık. Doğal gaz aramalarına bu sebeple başladık." dedi.

Erdoğan, 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi bulunan Türkiye'nin artık kendisine yettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile şu an itibarıyla tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unun karşılıyoruz. Bunun tabii ikinci, üçüncü, dördüncü ünitesi var. Yetmez... İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." dedi.

Petrol kuyularını açma noktasında olumlu neticeler aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk"

Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok."

"180 bin varil petrol üretimiyle enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atıyoruz"

Aynı bölgeden yeni müjdeler de beklediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gabar'daki keşiften sonra birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyoruz"

Tarihi başarıda imzası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, Türkiye Petrollerini, mühendisleri ve işçileri tebrik eden Erdoğan, "Aslında bu keşiflerle bölücü terör örgütünün neden ülkemize musallat edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütü ile uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emperyalist güçlerin PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca silah ve parayı niçin aktardığını, Türkiye'yi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini çok daha iyi kavradıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Ne Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmalar tesadüftür ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur ne terör örgütü elebaşlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir ne de bölücü örgütün uzantılarının il il dolaşıp bay bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız." dedi.

Türkiye'nin enerji rekabetinin dışına itilmesine rıza göstermeyeceklerini belirten Erdoğan, milletin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yenilmesine izin vermeyeceklerini, emperyalistlerin taşeronları olan terör örgütlerinin yer altı, yer üstü kaynaklarıyla aralarına girmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Konya'ya inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Türkiye Yüzyılı işte bu müjdenin adıdır, işte bu azmin sembolüdür. Konya, özellikle bu mücadelede bizimle beraber misin? Konya, bu yolda bizimle misin? Konya, bu inşa ve ihya hareketinde bizimle misin? Ben size inanıyorum, ben sizlere güveniyorum. Bu sandıkları 14 Mayıs'ta patlatacağınızdan hiç şüphem yok." diye konuştu.

Herkes için dünyanın fani olduğunu, yarının ne olacağını kimsenin bilmediğini dile getiren Erdoğan, emri hak vaki olana kadar amacının milletine aşkla hizmet etmek olduğunu söyledi.

Milletine efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hassasiyetle gece gündüz demeden tam 21 yıldır Konya'yla birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Konya'ya son 21 yılda 168 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 9 bin 33 yeni derslik inşa ettik. İkisi devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kazandırdık. Gençlik ve sporda 28 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Bir stadyumla birlikte 114 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, 3 bin 280 yataklı 34 hastane olmak üzere 108 sağlık tesisi yaptık. Bunların içinde 1250 yataklı Konya Şehir Hastanemiz de var."

"Konya'nın verimli topraklarını, suyun bereketiyle buluşturduk"

Konya'da 28 bin 181 konut projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, İlk Evim projesiyle de 7 bin 655 konut, İlk İş Yerimle de esnaflar için 500 iş yeri yapıldığının bilgisini verdi.

Erdoğan, İlk Arsa projesiyle de 55 bin konutluk altyapısı hazır arsa verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Konya'daki 18 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. Kalanlarının yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 1269 kilometreye çıkardık. Ankara-Konya ve Konya-Karaman yüksek hızlı tren hatlarını işletmeye açtık. Bir saatlik yolu yarıya düşürecek KonyaRay projemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi yeni yüksek hızlı tren garı Meram raylı sistem hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Tarım ve ormanda, Konya'ya 25 baraj, 2 içme suyu tesisi, 76 sulama tesisi, 41 gölet, 6 yeraltı depolama tesisi ve 4 hidroelektrik santral inşa ettik. Mavi Tünel projesiyle Konya'nın verimli topraklarını, suyun bereketiyle buluşturduk.

Sulama projelerimizde Konya'da 1,1 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 3,5 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 11 sulama tesisimiz ile toplam 721 bin dekar araziyi de sulayacağız. Konyalı çiftçilerimize, 17 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 2 araştırma-geliştirme merkeziyle bir tasarım merkezi kurduk."

"İl nüfusunun yüzde 80'ini doğal gaza kavuşturduk"

Ülkeden haberi olmayanların organize sanayi bölgelerinde neler yapıldığına yönelik söylemlerde bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"'Teknoloji liseleri kuracağız' diyor. Bunu diyen kim? Bay bay Kemal. Bay bay Kemal, biz ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim okullarını zaten kurduk. Ya sen ne zaman konuşmayı öğreneceksin? Mesleki eğitim merkezlerimizdeki çırak kalfa sayısını 159 binden 1 milyon 400 bine çıkardık bay bay Kemal. Tutmuş bir de 'bu öğrencilere sigorta yapacağım' diyor. Biz mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin sigortasını da zaten yapıyoruz. Allah seni ıslah etsin. Üstüne bir de mesleki eğitim merkezlerindeki çıraklarımıza asgari ücretin yüzde 30'u kalfalara yüzde 50'si oranında ücret ödüyoruz bay bay Kemal. Ne diyor Rabbimiz, 'onların gözleri vardır görmez, kulakları vardır işitmez, dilleri vardır konuşmaz. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür.'

Kardeşlerim, ya bunların hiç haberi yok ya da bildikleri halde yalanla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bizim sanayide ve mesleki eğitimde neler yaptığımızı en iyi oralarda çalışanlar, eğitim gören kardeşlerimiz bilir. Enerjide, Konya ve 20 ilçesine doğal gaz arzı sağlayarak il nüfusunun yüzde 80'ini doğal gaza kavuşturduk. Bugün bu yatırım zincirimize yeni halkalar daha ilan ediyoruz. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım bedeli 890 milyon lira olan 17 kalem eseri hizmete açıyoruz. Akören ilçe entegre hastanesini, muhtarlık binalarını, Karapınar Meke Sanayi Sitesi'ndeki 171 iş yerini resmen devreye alıyoruz. Aralarında Konya Bozkır Barajı'nın da olduğu gibi 12 tarım ve sulama resmi açılışını yapıyoruz. Kara yollarımızın, Bozkır ve Hadim'de tamamladığı yol işlerini Milli Eğitim Bakanlığımızın 7 farklı ilçemizde inşa ettiği okul ve pansiyonları resmen hizmete veriyoruz. Büyükşehir ile ilçe belediyelerimizin şehrimize kazandırdığı yolları, bahçeleri, sosyal tesisleri, sahaları, parkları, hizmet binalarını, mahalle ve muhtar konaklarını da bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz."

Erdoğan, bugün yatırım bedeli toplam 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışını yapıtıklarının bilgisini verdi.

Bugünkü asıl büyük yatırımın, Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda bir milyar dolarlık yatırımla kurdukları güneş enerji santrali olduğunu bildiren Erdoğan, "Kalyon Enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis, dünyanın sayılı, Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. Birileri 'Güneşten niçin enerji üretilmiyor' diyerek her şey gibi bu konuda da cehaletini sergiliyor. Yalan rüzgarlarıyla elektrik üretebileceklerini sananların yüzleri Karapınar'a gelip bu tesisi gördüklerinde umarız biraz kızarır." diye konuştu.

Tüm yatırımların şehre ve Konyalılara hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, bu eserlerin inşasına vesile olan tüm bakanlıkları, belediyeleri, firmaları ve çalışanları tebrik etti.

Erdoğan, tüm bu hizmetlerin ve yatırım hamlelerinin devam etmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onun için çok çalışacağız değil mi? Kapı kapı dolaşacağız değil mi? Çünkü bay bay Kemal ve ortakları yapmaya değil yıkmaya, kurmaya değil bozmaya, teşvike değil tehdit etmeye geldiklerini her fırsatta söylüyor. Ama ey Kandil senin bayrağın yok, senin ezanın yok, senin vatanın yok, senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kur'ansız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir. Şimdi 14 Mayıs'ta kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 14 Mayıs'a kadar ulaşılmadık hiçbir Konyalı bırakmamaya var mıyız? 14 Mayıs'a kadar kalpleri bir kez daha fethetmeye var mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun. Rabb'im uhuvvetimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Taş Bina Konya Tanıtım Merkezi'ne geçti.

Merkezi gezen Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile milletvekili adayları da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından burada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

"Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9 bin varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı astsubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor."

Kaynakları tefecilerden aramadıklarını, ülkenin kendi topraklarında aradıklarını belirten Erdoğan, "Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Çünkü tıpkı savunma sanayii gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bunun için keşfettiğimiz her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir." açıklamasını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023, 09:27