Erdoğan'dan Akıncı'ya tepki

Türkiye Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış pınarı harekatı’na ilişkin açıklamasını eleştirdi.

Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda harekata ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Akıncı’nın açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Gerek Cumhurbaşkanı yardımcım olarak Fuat Bey'in bir cevabı var, gerekse parti sözcümün bu konuda sabahleyin zaten bir cevabı oldu. Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok. Bizden başka mücadelesini veren olmadığı halde öyle bir yere doğru savruluyor ki, biraz sabırla yeri geldiğinde arkadaşlarım gerekeni söylediler ama tabii bizlerden de gereken muameleyi de, cevabı da alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz. Çünkü orayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz kabul ediyoruz. Bizden başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ifadeyi kullanan var mı dünyada? Yok. Ne diyorlar? Kıbrıs diyorlar. Sadece biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Aşağıya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diyoruz. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, kendisi neyin mücadelesini veriyor? İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kısa zamanda verecektir."

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 02:59