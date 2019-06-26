Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: "Karşı taraftakilerin aynı adaletle bize davranmaları lazım"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek bölgede Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın hakları olduğunu ifade etti.

Erdoğan diğer ülkelerin ne hakları olduğunu sorarak şöyle devam etti: "Hele hele Amerika'nın ne hakkı var? Amerika Senatosu bu kararı nasıl alıyor? Şimdi biz burada bizim garantörlük hakkımız var. Biz Kuzey Kıbrıs'a yapılacak herhangi bir saldırıda garantörüz. Hep söylüyorum, Yunanistan konuşur, niye garantördür. Daha ileri gidiyorum İngiltere de konuşur, o da garantördür. Olay oradaki denizler noktasına gelince. Biz diyoruz ki, bu denizlerden çıkacak nema neyse Kıbrıs'ta yaşayanların eşit hakkı vardır.Bunu kalkıp da Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapılır derseniz itirazımız olur. "

Erdoğan, şu ana kadar çıkmış bir şey olmadığını ifade ederek hala aramalar devam etiğini söyledi.

Erdoğan şunları söyledi: "Sondaj gemilerimiz devreye girdi. Bunlar baktılar ki Türkler ciddi gidiyor. Ciddi gideceğiz tabi. Bizim prensibimiz eşit miktarda dağıtmasını, paylaşmasını biliriz. Karşı taraftakilerin aynı adaletle bize davranmaları lazım olay bu."