Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ile ilgili yeni açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri ile ilgili Erdoğan, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik." ifadelerini kullandı.