Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.

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