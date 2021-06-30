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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Türkiye
30 Haziran 2021 Çarşamba 19:08
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.
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