Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı.
Erdoğan görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
Elon Musk: Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.