Erdoğan'dan , Rize mitinginde CHP'ye "Kıbrıs" eleştirisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Rize'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki önemli müjde vermek istediğini belirterek, ilkinin tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların elektrik abonelikleriyle ilgili olduğunu söyledi. Bu kapsamda, elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişleteceklerini bildiren Erdoğan, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlamış oluyoruz." dedi.

İkinci müjdenin de yeni sondaj gemisiyle ilgili olduğunu kaydeden Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin halen Antalya açıklarında faaliyet gösterdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."

Fatih ve Yavuz adlı gemilerin bu doğrultuda atılmış önemli birer adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, teknik işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar, arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor"

CHP'nin bu çalışmalardan da çok rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Korkuyor, 'ya bulurlarsa' diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla Meclis'te gündeme getirdiler. Öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kimse, hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken, içeride böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece Feto ve bölücü örgüt ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken, onlar Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar."