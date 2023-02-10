Erdoğan: “Depremlerde 18 bin 991 kişi hayatını kaybetti, 75 bin 523 kişi kurtarıldı”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 76 binin üzerinde afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

Erdoğan, "Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara, yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz." ifadelerini kullandı.

-Çadırda kalmak istemeyen vatandaşlara kira desteği

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "THY, ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır, bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir." dedi.

"Birlik ve beraberliğin olması gereken böyle bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz."