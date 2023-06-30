Erdoğan, diplomasi trafiğini bayramda da sürdürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan bu yana liderlerle telefonda görüşen, liderlerin bayramını kutlayıp bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunan Erdoğan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in de bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede suhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.