Erdoğan: "En büyük gücümüz tarihi mirasımız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'ndeki Cumhuriyet'in 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi'nin açılışında konuştu.

Sözlerine, aralarında İstiklal Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kuruluşunun kahramanlarının torunlarının da bulunduğu katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni veren ve zaferin ardından Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Meclisi ve ordunun tüm kahramanlarını şükranla yad etti, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş, katkıda bulunmuş herkesi şükranla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, sınırlar içinde ve dışında ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, devletin bekası uğrunda kahramanca mücadele eden tüm askerlere ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olan İstiklal Harbi'mizdeki ruh ve heyecan, bugün de yolumuzu aydınlatıyor." diyen Erdoğan, bölgede yazdıkları her yeni destanla, maziden atiye kurdukları köprüyü tahkim ettiklerini, güçlendirdiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 20:25