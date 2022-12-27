Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Yeni düzensiz göçmen girişini önemli ölçüde engellediğimiz gibi ülkemizdeki mevcut göçmenlerin gönüllü dönüşlerini de hızlandıracağız." diyen Erdoğan, bunun için Suriye'de yeni yerleşim yerlerinin kuruluşunu teşvik edeceklerini ve destek vereceklerini belirtti.

Erdoğan, organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine kadar milletin huzuruna kasteden hiçbir yapıya göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Enerjide dışa bağımlılığın azalması için yerli kaynakların daha fazla kullanımını temel hedeflerden biri olarak belirlediklerinin altını çizen Erdoğan, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptıkları devasa yatırımlardan ülke içi dağıtım şebekelerinin geliştirilmesine, uluslararası iş birliklerine kadar hayata geçirdikleri kritik projelerle hedeflerine adım adım ilerlediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla petrol ve doğal gaz aramalarına başladıklarında nice şantaja, yıldırma çabasına, ambargoya, içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldıklarını ama mücadeleden asla vazgeçmediklerini, geri adım atmadıklarını, karşılarına çıkartılan her engeli daha büyük bir azimle aştıklarını vurgulayarak, "Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla kimseden izin almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk." dedi.

Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarının karşılığını Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük ilk keşifle aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Gemileri görüyorsunuz. Bunlar sondaj gemileri. Ayrıca iki tane de sismik var. Deniz altı ve kara tesislerinin inşasına da başladık ve bir kısmını da tamamladık. Sadece deniz yetmez dedik, kara da olacak. Bir zamanlar karada buluyorlardı, ondan sonra 'Burada bir şey yok' deyip betonu atıyorlardı. İşte biz şimdi onların hepsini yeniden hayata geçirdik.

Bu arada Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz, 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin yedi gün yirmi dört saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün, milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti."

Erdoğan, açacakları yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini beklediklerini söyleyerek, "Yaptığımız yeni keşfimiz, bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız." dedi.

Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberlerinin de daha önceki rezervle ilgili yeniden değerleme çalışması olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun üç boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'de yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Sahadaki üretim miktarımızı kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyecek. Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz.

Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız, iki tane sismik araştırmayla birlikte. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'te ve sonrasında da sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz."

-"Enerji köprüleriyle doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız"

Yerli gazın, son dönemde önemli mesafe katedilen enerji alanının merkez ülke hedefine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halihazırda 7 uluslararası doğal gaz boru hattımız, 4 LNG tesisimiz, 2 yeraltı doğal gaz depolama tesisimiz ve Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasamızla enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım nereye gelecek? Trakya'ya. Orası bir 'hub' olacak. Oradan da nereye? Tüm Batı'ya. Bizden gidecek. Rusya'yla iş birliğimizle bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği bir pazar kurmaktır.

Bu piyasaya dahil olacağını açıklayanlar yanında yeni ülkelerin de sistemimize eklenmesi için hummalı bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Türkmenistan'a niye gittik? Avaza'ya niye gittik? Bu adımları atmak için. İşte orada da Türkmenistan, Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil, enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız. Daha önemlisi sadece son yirmi yılda yaptığımız petrol ve gaz üretimiyle 41,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçerek bu kaynağı milletimizin diğer alanlardaki ihtiyaçları için kullandık, geliştirerek kullanmaya devam edeceğiz."

- "Yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı"

Denizlerdeki doğal gaz çalışmalarının yanında karada da petrol arama ve sondaj faaliyetleri yürüttüklerini bildiren Erdoğan, son 20 yılda yeni keşifler ve mevcut sahalardaki üretimin artışlarıyla ham petrol rezervine 635 milyon varillik ilave sağlandığını vurguladı.

Erdoğan, Adana ve Gabar Dağı'ndaki iki yeni keşifle birlikte günlük ilave 6 bin 500 varil petrol üretimine başlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gabar'da teröristlerle savaşırken şimdi petrolü bulduk. Nereden nereye? Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur. Biz mevlamızı bulduk. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl yurt içi petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Bizler çalışmakla, üretmekle, gayret etmekle mükellefiz. Takdir Allah'tandır... Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Türkiye petrollerinin tüm mensuplarına, Enerji Bakanımdan bakan yardımcılarına tüm ekiplerine özellikle şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gerek denizde gerek karada bu yapılan çalışmalar sıradan değildi. Büyük emek var."

- Çiftçilere müjde

Bir müjde de çiftçilere ve tüketicilere vermek istediğini dile getiren Erdoğan, salgın sonrası küresel emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmayı fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelelerini yeni araçları devreye sokarak sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda çiftçilerin temel ihtiyaçlarının başında gelen gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şimdi yeni bir adımla çiftçilerin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapılacağını hem de fiyat sabitlemesine gidileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak.

En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek."

- "Tarım Kredinin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak"

Erdoğan, bir diğer müjdenin de tüketicilere yönelik olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Tarım Kredinin 1520 kooperatif, 400 mini koop, 250 koop bakkal olmak üzere toplam 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Temel ihtiyaç maddeleri... Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatifleri sadece üretim öncesi çiftçimize destek olmakla kalmıyor, ürünü de alıp işleyerek marketlerinde satışa sunuyor. Bir başka ifadeyle üretici-Tarım Kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Böylece kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz Tarım Kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibarıyla başlamıştır. Üreticilerimize ve tüketicilerimize verdiğimiz bu müjdelerin de hayırlı olmasını diliyorum."

Aile Destek Programı ödemelerinin de öne çekileceğine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak Aile Destek Programı ödemelerini yıl başından önceye çekiyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan yardımlar arasında yer alan barınma desteğini; prefabrik ev yapımında 150 bin liradan 200 bin liraya, betonarme ev yapımında 200 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Ev onarımları için verilen destek tutarlarını da 35 bin ile 100 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Bu düzenlemelerin de hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum."