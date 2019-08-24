Erdoğan: "Hakları sonuna kadar savunacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını bildirdi.

Yusufeli'deki yeni yerleşim yeri çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de yapılan arama faaliyetlerine de değinen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de Amerika varmış, Fransa varmış, İngiltere varmış, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz'umuzu, Barbaros Hayrettin'imizi görmüyor musun? İki sondaj, iki sismik araştırma gemisiyle o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj ve araştırma gemilerimizin yanında fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehditler sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız."

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2019, 16:40