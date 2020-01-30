Erdoğan: Haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basına Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan , Libya ile imzaladıkları Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın Türkiye’ye çok önemli stratejik kazanımlar sağladığını belirterek , Türkiye’yi Akdeniz denkleminin dışına atma projelerinin, bu adımla akamete uğradığını anlattı.

Bu anlaşmaların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uygun olduğunun altını çizen Erdoğan, “Ege’nin ve Akdeniz’in sahibi, bu denizlere kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak biz de buradaki haklarımızı korumak için sonuna kadar, tüm imkanlarımızla mücadele etmekte kararlıyız.” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın bazı ülkeleri neden o kadar rahatsız ettiğine ilişkin soruya ise “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinde, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin devre dışı bırakılmasına seyirci kalamazdık.” yanıtını verdi.