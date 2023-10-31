Erdoğan: Hepatit A aşısı artık standartlara uygun şekilde ülkemizde üretilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları Hepatit A aşısı üretim fabrikasının Ankara'ya, ülkeye ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'ü stratejik önemi yüksek bu fabrikanın inşasından dolayı şahsı ve milleti adına tebrik eden Erdoğan, fabrika çalışanlarına teşekkür etti.

İlaç, kimya, tıbbi cihaz başta olmak üzere 2004 yılından bu yana 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Alagöz Holding'in 500 milyon dolara varan yatırımlarıyla bine yakın insana katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, ülkeye katkı sağlayan her şirkete olduğu gibi Alagöz Holding'e de gereken desteği verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, holdingin, serhat şehri Iğdır'a yaptığı yatırımları takdirle karşıladıklarını dile getirdi.