Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası gerçekleşen resmi çalışma yemeğinin ardından özel uçak "TUR" ile saat 20.55'te Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

Erdoğan, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.



Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti.