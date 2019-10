Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye'nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca geri püskürtüldüğünü söyledi. O (Erdoğan) ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Trump, "Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye'nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca yok edildiğini söyledi. O, ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor ve nihai çözümün gerçekleşmesini istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Böyle bir düşünce altyapısının yıllar önce oluşmamış olmasının "kötü" olduğunu belirten Trump, sürecin çok zayıf ve yapay tedbirlerle bugüne geldiğini kaydetti.

"BAŞARI İÇİN BU İYİ BİR FIRSAT"

Trump, "Her iki tarafta da iyi niyet var ve başarı için bu iyi bir fırsat. ABD, petrolü güvence altına aldı ve DEAŞ savaşçıları da Kürtler ve Türkler tarafından güvence altına alındı. Bazı Avrupa Birliği ülkelerine her zaman bildirimde bulundum ve ilk defa kendi ülkelerinden gelen DEAŞ savaşçılarını almaya niyetliler. Bunlar iyi haberler ama biz onları yakaladıktan sonra yapılması gerekirdi. Yine de iyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Twitter üzerinden yazdığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." mesajına da Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, söz konusu mesajı alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 18:43