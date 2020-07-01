Erdoğan'ın 8. torun sevinci

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra ile TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları "Hamza Salih" dünyaya geldi.

Dördüncü kez baba olan Berat Albayrak, mutluluğunu Twitter hesabından böyle paylaştı;

"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."

Öte yandan torununu görmek için İstanbul'a gelen Erdoğan tekrar Ankara'ya hareket etti.

Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde tekrar Ankara'ya hareket etti.



