Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutladı

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutladı
banner83
banner80

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, harekatın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ada'nın egemen, eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen Kıbrıs Barış Harekatı'mızın 48. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin...
Türkiye HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin...
  1. Türkiye
﻿